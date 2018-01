Brasília terá edição da Campus Party em 2017 - Link - Estadão

WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Depois de São Paulo e Recife, a cidade de Brasília, no Distrito Federal, será a próxima a receber uma edição da Campus Party, evento de tecnologia e cultura digital. O anúncio oficial da Campus Party Brasília aconteceu nesta terça-feira, 26, durante a coletiva de imprensa antes da abertura oficial dos portões da Campus Party Brasil, que acontece até o próximo domingo, 31, em São Paulo.

“Estamos trabalhando a meses para fazer uma Campus Party em Brasília”, disse o presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia. Ainda não há uma data definida para a realização do evento, porém o executivo prevê que a Campus chegará à capital federal no segundo semestre de 2017. “A organização da Campus demanda pelo menos um ano e meio de preparação”, disse.

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), esteve nesta manhã para acompanhar a abertura dos portões da edição paulista do evento e para anunciar a novidade. “Quando vim para cá, fiquei muito impressionado porque o avião estava tomado por ‘campuseiros’”, disse Rollemberg.

O evento na capital federal dará continuidade ao tema “Fell the future” (sinta o futuro, em inglês) desta edição, mas irá incorporarar outros assuntos. Além de debater como será a educação e o mercado de trabalho no futuro, as palestras vão abordar conceitos de transparência na administração pública e abertura de dados. “Brasília tem que ser a locomotiva de abertura de dados públicos porque é a capital do Brasil”, diz Farruggia.

Até agora, apenas São Paulo e Recife sediaram edições da Campus Party. O evento acontece há nove anos na capital paulista – sempre no primeiro semestre – e há quatro na capital de Pernambuco – neste caso, sempre no segundo semestre.

“Estamos passando por um processo de expansão das atividades da Campus e esperamos nos próximos meses ter a confirmação de, pelo menos, mais duas cidades que receberão o evento nos próximos anos”, diz o presidente do Instituto Campus Party. O objetivo é ter um cidade de cada região do País com uma edição específica do evento.