Busca do Google agora permite encontrar empregos no Brasil - Link - Estadão

Google Google lança ferramenta de busca de empregos no Brasil

O Google anunciou nesta terça-feira, 30, que sua ferramenta de busca de emprego, chamada de Google Jobs, acaba de chegar ao Brasil. A partir de agora, o buscador vai exibir resultados de vagas de trabalho em uma aba separada, chamada Emprego. O usuário poderá selecionar os resultados usando filtros que incluem "trabalhos perto de mim" ou informações mais detalhadas, como "emprego de advogado em São Paulo". A nova função está disponível na versão web e também em dispositivos móveis com sistema operacional Android.

O Google pretende oferecer, ainda, informações contextuais sobre as vagas de emprego, como classificações do empregador em sites confiáveis e, se o usuário fizer login na busca, será possível estimar quanto tempo seria necessário no trajeto entre casa e trabalho. Há também a opção de criar alertas para vagas específicas, que são enviadas por e-mail.

Segundo o Google, a empresa fez parcerias com diversos sites de busca com emprego, como a rede social profissional LinkedIn, o site Love Mondays, Empregos.com.br, OLX, Trampos.co e Vagas.com.br, para que as oportunidades cadastradas por eles apareçam entre os resultados de busca do Google assim que publicadas.

Por meio de seu blog oficial, o Google Brasil informou que a América Latina é a primeira região a receber a ferramenta depois dos Estados Unidos, onde o Google Jobs foi lançado em

A América Latina é o primeiro mercado fora dos Estados Unidos a receber a experiência de empregos. No futuro, vamos adicionar novas ferramentas, filtros e mais informações para melhorar cada vez mais a experiência das pessoas em busca de uma posição no mercado de trabalho, para que este novo recurso do Google facilite e torne mais simples e efetiva a procura por um emprego.