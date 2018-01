Câmara cria comissão para analisar Lei de Proteção de Dados Pessoais - Link - Estadão

Comissão especial foi instalada na Câmara nesta quarta-feira, 26.

A Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira, 26, uma comissão especial para analisar o projeto de lei 4.060/2012, à qual foi apensado o projeto da Lei de Proteção de Dados Pessoais (PL 5.276/2016), que deve sistematizar as práticas de tratamento de dados pessoais por empresas e pelo governo.

A comissão será presidida pela deputada Bruna Furlan (PSDB-SP), enquanto a relatoria ficará com o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). Há ainda três vice-presidentes: o ex-ministro das Comunicações André Figueiredo (PDT-CE), o relator do Marco Civil da Internet, Alessandro Molon (Rede-RJ) e o deputado Milton Monti (PR-SP), autor do projeto 4.060/2012.

A expectativa agora é que um parecer seja apresentado à comissão, analisando o projeto de lei. A próxima reunião da comissão está marcada para o dia 22 de novembro. Após passar pela comissão especial, o projeto segue para outras comissões da Câmara, até poder ser debatido em plenário.

Em comunicado à imprensa, Orlando Silva defendeu o projeto. "Um marco que sistematize as práticas vai ser importante para garantir o direito de empreender daqueles que atuam neste setor, e ao mesmo tempo respeitar a privacidade de cada pessoa", declarou o parlamentar.

Considerado por ativistas como "o segundo capítulo" do Marco Civil da Internet, a Lei de Proteção de Dados Pessoais procura regulamentar as práticas dentro e fora da rede sobre tratamento, guarda e coleta de dados pessoais dos brasileiros – hoje, o País carece desse tipo de legislação, tendo apenas algumas regras sobre o tema definidas pela Constituição Federal, pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Marco Civil.

Entre as propostas do Projeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais, gerada a partir de consultas públicas realizadas durante o governo Dilma Rousseff (e enviada ao plenário como um dos últimos atos da ex-presidente), está a criação de uma autoridade responsável para o cumprimento destas regras.