Campus Party Brasil anuncia programação gratuita - Link - Estadão

A Campus Party Brasil (CPBr) – um dos maiores eventos de tecnologia do País – anunciou nesta segunda-feira, 18, uma série de atividades e atrações gratuitas, que vão ocorrer entre os dias 27 e 30 de janeiro no Pavilhão de Exposições do Anhembi.

No Campus Experience, área que ficará aberta ao público geral das 10h às 21h, os visitantes vão poder interagir com simuladores, dispositivos de realidade virtual e até mesmo jogar alguns games. Além disso, também haverá exposição de projetos acadêmicos, apresentação de startups e a presença de celebridades da internet.

O destaque da área aberta são os simuladores utilizados: no espaço, os visitantes poderão experimentar 18 máquinas diferentes, que reproduzem situações de voo, corrida e até mesmo máquinas moduladas, que podem dar ao usuário a sensação de dirigir um carro, uma moto ou até mesmo combater um incêndio.

Outra atração é a Campus Future, mostra interativa de projetos desenvolvidos em universidades por alunos de graduação e recém-formados. A organização do evento selecionou 64 projetos com base nos critérios de inovação, criatividade e impacto social. Alguns protótipos estarão disponíveis para os visitantes testarem.

A terceira edição do programa Startup & Makers Camp também será aberta ao público: no espaço, 200 empresas foram selecionadas para apresentar seus projetos, produtos e aplicativos aos visitantes.

Para ter acesso à Campus Experience, basta realizar um rápido cadastro com nome, e-mail e RG no próprio local do evento. A organização oferecerá transporte gratuito entre o Metrô Tietê e o Anhembi durante todos os dias do evento.

Serviço

Campus Experience

Quando: 27 a 30 de janeiro de 2016, das 10h às 21h

Quanto: grátis

Onde: Pavilhão de Exposições do Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1.209 – Santana)