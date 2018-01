Celular é o objeto que os passageiros do Uber mais perdem no Brasil e no mundo - Link - Estadão

AFP Uber revelou quais os ítens mais perdidos pelos passageiros desde o começo de 2017.

Os celulares foram os itens que os passageiros mais esqueceram dentro de carros de motoristas do aplicativo Uber no Brasil e no mundo nos primeiros três meses de 2017, de acordo com levantamento divulgado nesta semana pelo empresa de transporte por aplicativo. Além de celulares, os brasileiros costumam perder chaves, carteiras, bolsas e documentos no interior dos veículos.

Entre os itens mais curiosos já esquecidos dentro dos carros da plataforma estão bolos de aniversário, anéis de noivado e, até mesmo, uma lagosta. No Brasil, a cidade com maior número de “esquecidos” é São Luís, no Maranhão. De acordo com a pesquisa, o domingo é o dia em que as pessoas mais deixam objetos no carro do serviço no País.

Ajuda. No caso do Uber, há um caminho para tentar recuperar um item perdido. Para isso, é preciso acessar o menu de ajuda, selecionar a opção “Relatar um problema com esta viagem” e ir até “Itens perdidos”. Não espere, porém, que o aplicativo vá recuperar o item. Em geral, a empresa conecta o passageiro e motorista para que eles definam a melhor forma de recuperar o item perdido.

No caso de perda ou roubo do celular, é importante tomar precauções para encontrar o aparelho de forma mais rápida. Se não for possível, existem diversas ferramentas que permitem que o usuário bloqueie o celular ou mesmo apague as informações contidas nele. Confira, na lista abaixo, o passo a passo para resolver a situação:

O que fazer quando o celular for perdido ou roubado











Foto: Japanexperternase/ Creative Commons Os smartphones com sistema operacional iOS e Android possuem recursos internos para ajudar o usuário a rastrear o aparelho em casos de perda ou furto. Na maioria dos casos, é preciso manter o recurso ativado para que seja possível localizá-lo remotamente. Foto: Regis Duvignain/Reuters Se você tiver um iPhone ou iPad, acesse o aplicativo Find My iPhone de algum outro dispositivo da marca ou acesse o iCloud em seu navegador de internet. Depois de fazer login e selecionar o celular, será possível ver a posição do aparelho em um mapa. O recurso só funciona se o aparelho perdido estiver ligado e conectado à internet. O aplicativo também permite ativar um som no celular, enviar uma mensagem de alerta, bloquear funções e até apagar todos os seus dados pessoais. Foto: Kim Hong-Ji/Reuters Caso o telefone perdido use o sistema operacional do Google, você deve entrar nas configurações de conta do Google e ir até o ícone “Encontrar seu smartphone”. O serviço vai te mostrar os aparelhos vinculados com sua conta. Ao escolher o que está perdido, o mapa vai mostrar a posição do aparelho -- se ele estiver ligado e conectado à internet. Também é possível bloqueá-lo, deixar uma mensagem para quem encontrá-lo e permitir que a pessoa ligue somente para um número programado por você. Caso isso não funcione, você pode acionar o botão que apaga todo o conteúdo. Foto: Junpei Abe/Creative Commons Caso não consiga encontrar seu smartphone, ligue imediatamente para sua operadora e bloqueie seu chip e o número de identificação do aparelho (IMEI), assim ninguém vai conseguir usar seu dispositivo. Isso também garante que ninguém faça ligações ou navegue na web naquele celular. Para encontrar o IMEI, consulte a nota fiscal ou a etiqueta da caixa do produto. Foto: Dado Ruvic/Reuters Se estiver preocupado com a segurança de suas redes sociais, após perder o aparelho, basta trocar todas as senhas. Para alguns aplicativos, como o Whatsapp, basta logar em um novo dispositivo usando um chip novo, pois a rede só permite estar logado em um aparelho por vez. No caso do Facebook, é possível desconectar outros dispositivos que estejam conectados à rede social.

*é estagiária, sob supervisão de Claudia Tozetto