CES 2016: ?Vídeo será a principal atividade das pessoas?; diz YouTube - Link - Estadão

Las Vegas - O futuro será transmitido em vídeo, por meio de smartphones, e, se possível, em imagens capturadas em 360 graus. Pelo menos é o que acredita o diretor de negócios da versão paga do YouTube, Robert Kyncl: em sua apresentação durante a Consumer Electronics Show 2016, na semana passada, o executivo fez apostas bastante agressivas a respeito do futuro do vídeo na internet.

“Vídeo será a principal atividade de lazer das pessoas no final da nossa década. Em breve, será a principal coisa que faremos além de dormir e trabalhar ”, declarou Kyncl. Segundo o executivo, o YouTube possui mais de 1 bilhão de usuários mensais e pelo menos 400 horas de conteúdo são publicadas no site a cada minuto.

Para Kyncl, o potencial do vídeo na internet nos próximos anos está apoiado em quatro grandes pilares: a capacidade de transmissão em dispositivos móveis – com destaque para as telas cada vez maiores de smartphones e o aumento da velocidade de internet nos celulares –, a música, a diversidade de conteúdos e a imersão que poderá ser gerada pela realidade virtual.

Diversidade. “Muitos de nós passamos muitos Natais brigando com a família pelo controle remoto da televisão. Hoje, nossos filhos não precisam mais fazer isso”, disse Kyncl, ressaltando o poder de escolha do usuário no que diz respeito ao que vai assistir.

O executivo também destacou a capacidade de sua plataforma de gerar novos gêneros de vídeo (como tutoriais de maquiagem ou vídeos de partidas inteiras de games) transformar desconhecidos em estrelas – seja um cantor como Justin Bieber ou um comentarista de games, como PewDewPie, um dos mais populares do mundo. “Ser o novo PewDewPie é mais fácil do que ser o novo Tom Cruise”, brincou o diretor de negócios do YouTube.

Durante a apresentação, Kyncl também destacou a importância de produzir conteúdo original, uma das promessas do YouTube Red, serviço de assinatura lançado pela empresa em outubro passado. “Todo negócio de vídeo tem duas fases: a primeira é de se estabelecer com conteúdo barato e licenciado, e depois se diferenciar com sua produção própria. A MTV começou passando videoclipes e acabou tendo reality shows. O Netflix fez acordos para distribuir filmes e hoje faz muitas coisas. Vamos no mesmo caminho”, declarou o executivo, reiterando algo que já havia sido anunciado no lançamento do YouTube Red.

No que diz respeito à música, Kyncl disse que o YouTube é hoje a principal fonte de música para os adolescentes nos EUA e que a empresa já pagou mais de US$ 3 bilhões em royalties para os seus artistas.

360 graus. Uma das principais tendências do mercado de tecnologia para 2016, a realidade virtual recebeu destaque especial na apresentação do YouTube na CES. “O vídeo digital vai crescer mais que a TV porque é uma experiência mais imersiva. Com os vídeos em 360 graus, podemos entregar isso: temos bons criadores de conteúdo, bons dispositivos para os usuários, como os [óculos de realidade virtual] Google Cardboard, e uma boa plataforma para entregar conteúdo”, disse Kyncl.

Durante o evento, o executivo anunciou uma parceria com a fabricante de câmeras GoPro. Presente na apresentação, o presidente-executivo e fundador da GoPro, Nick Woodman, disse que novas câmeras capazes de filmar em 360 graus, voltadas para o consumidor final, serão anunciadas em breve. “Precisamos estar presentes no mercado de câmeras de 360 graus. Se não estivermos nele, perdemos nossa relevância, e isso será o fim”, declarou Woodman no evento.

O ex-surfista e fundador da GoPro também aproveitou a ocasião para agradecer a existência da plataforma de vídeos do YouTube. “Quando começamos, éramos apenas uma pequena fábrica de câmeras. Depois que o YouTube surgiu, ficamos enormes, porque havia um lugar em que podíamos dividir os vídeos incríveis que nossos usuários faziam com suas GoPro.”