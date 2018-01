China dá sinal verde para Uber e apps de transporte - Link - Estadão

A China aprovou nesta quinta-feira, 28, novas regras para serviços online de transporte como o Uber e o Didi Chuxing. A regulamentação, que deve começar a valer em 1º de novembro, remove a incerteza sobre o negócios dessas empresas, criando um caminho mais seguro para seus investimentos no país – um dos principais mercados do mundo para o setor de carros compartilhados.

Tanto Uber como Didi Chuxing têm investido bilhões de dólares para ganhar tração de mercado na China, atraindo usuários com descontos agressivos. As novas regras foram elogiadas pelas duas empresas. Em junho, o Didi Chuxing levantou US$ 7,3 bilhões, enquanto o Uber levantou US$ 2 bilhões de investidores chineses em janeiro, a fim de aplicar os recursos exclusivamente no país asiático.

"Queremos promover o desenvolvimento de alternativas online ao transporte, ao mesmo tempo que precisamos regular seu comportamento", disse o vice-ministro dos Transportes da China, Liu Xiaoming.

As novas regras requerem que os motoristas que queiram disponibilizar seus serviços nos aplicativos tenham pelo menos três anos de experiência, além de passar por um teste de antecedentes criminais. Já os carros usados nas corridas não podem ter mais de oito anos ou ter mais de 600 mil quilômetros rodados.

Cada cidade onde os serviços operam poderão estabelecer taxas mínimas e máximas para controlar as tarifas dos apps. Além disso, as autoridades locais poderão estabelecer requisitos básicos para veículos – como permitir que apenas alguns modelos de carros sejam utilizados.

O setor de transportes compartilhados tem sido uma arena de disputa intensa entre o Uber, o Didi Chuxing e uma série de rivais menores. Enquanto o Uber tem a liderança global desse mercado, o Didi diz dominar 87% do mercado chinês.

"Para nós, a regulação é muito bem-vinda, enviando uma clara mensagem sobre os benefícios dos nossos serviços para motoristas, passageiros e cidades", disse Zhen Liu, vice-presidente de estratégia corporativa do Uber na China. Já o Didi, em uma carta aberta, "disse que fará os maiores esforços para se adaptar às novas regras e adotar seus padrões específicos."