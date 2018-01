Cofundador da Apple, Steve Wozniak estará na Campus Party Brasil em 2018 - Link - Estadão

Cathal McNaughton/Reuters Steve Wozniak, co-fundador da Apple, está de volta à Campus Party Brasil

O cofundador da Apple, Steve Wozniak, é o primeiro grande convidado confirmado da Campus Party Brasil 2018, um dos principais eventos de tecnologia e cultura digital da América Latina. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira, 21, em coletiva de imprensa em São Paulo.

Em sua 11ª edição na capital paulista, a Campus Party Brasil será realizada entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro de 2018. Mais uma vez, a feira acontece no Centro de Exposições do Anhembi, na zona norte da capital paulista. Os ingressos para todos os dias de feira começarão a ser vendidos na próxima segunda-feira, 28. Para os fãs do evento, a organização anunciou um novo sistema de ingresso, chamado de “campuseiro membership”, que dá acesso a todas as edições do evento no Brasil por um preço menor.

Esta é a segunda vez que Wozniak participa do evento no País – a primeira foi em 2011. Junto a Steve Jobs, ele fundou a Apple em 1976, e foi o criador do Apple I, primeiro produto da empresa. Para a organização, o anúncio de um nome de peso como Wozniak é uma boa oportunidade para expandir o evento.

Os 15 fatos mais importantes da história da Apple











Foto: Wikimedia Commons A Apple Computer foi fundada pelos amigos Steve Jobs e Steve Wozniak em 1º de abril de 1976, no ‘Dia da Mentira’. O primeiro computador criado por eles, o Apple I, era baseado em uma placa de circuito. Ele foi apresentado em uma reunião de um clube de entusiastas dos computadores. Foto: Wikimedia Commons O Apple II, primeiro computador pessoal com interface gráfica e gabinete plástico, é revelado pela fabricante em Palo Alto, na Califórnia. Foto: Wikimedia Commons Lançado em janeiro de 1983 por quase US$ 10 mil (o equivalente a US$ 23 mil hoje), o computador Lisa foi o primeiro com uma interface gráfica e um mouse. Ele tinha 1 MB de memória RAM, dois drives de disquete e um disco rígido com capacidade de armazenamento de 5 MB. O nome do computador foi uma homenagem de Jobs a sua filha, Lisa Nicole Brennan. Foto: Reuters Projetado por Jef Raskin, o primeiro Macintosh surgiu em janeiro de 1984. O grande destaque da máquina era seu sistema operacional inovador. Diferentemente do MS-DOS, o MacOS 1.0 foi projetado para funcionar com interface gráfica e mouse, o que facilitou a experiência do usuário. Foto: Reuters Em maio de 1985, com o desaquecimento das vendas do Macintosh, o conselho de administração da empresa decidiu demitir Steve Jobs. Foto: Wikimedia Commons A Apple lança o Newton Message Pad, seu primeiro dispositivo portátil com tela sensível ao toque. O aparelho já contava com algumas ferramentas disponíveis nos atuais smartphones, como endereço de contatos, calendário e e-mail. Foto: Wikimedia Commons O primeiro iMac chegou ao mercado em agosto de 1998. O computador revolucionou o design colorido dos computadores, que eram empacotados em gabinetes na cor preta. Ele também foi inovador por agrupar, em uma mesma estrutura, componentes como a CPU, monitor e drive de CD. O conceito do produto foi criado pelo atual vice-presidente da Apple, Jonathan Ive. Foto: Reuters O tocador de música portátil iPod foi lançado em 2001 e teve sucesso instantâneo no mercado por sua interface simples para o usuário, centrada no uso de botões dispostos em um formato circular. Era a primeira vez que as pessoas podiam carregar sua biblioteca de músicas digitais por aí. Foto: Reprodução A empresa inaugura a iTunes Store, loja virtual que possibilitou aos usuários comprar e fazer download de músicas, livros de áudio, filmes e programas de TV online. O modelo representou uma mudança radical no mercado musical, que já sofria com a distribuição de cópias piratas em formato MP3. Foto: Reuters Em junho de 2007, a empresa começou a explorar o segmento de celulares com o lançamento do iPhone, que trazia algumas funções do iPod. O smartphone popularizou a utilização de superfícies sensíveis ao toque. Foto: Reuters Após o sucesso do iPhone, a Apple criou o iPad, lançando os tablets como um novo segmento de produtos no mercado. O iPad foi apresentado como um dispositivo intermediário, entre o MacBook e o iPhone. Foto: Reuters Em janeiro de 2011, Steve Jobs sai pela segunda vez de licença médica para tratar de um câncer no pâncreas diagnosticado em 2004. Poucos meses depois, em agosto, ele deixou o cargo de presidente executivo da Apple. Foto: Reuters Steve Jobs faleceu em outubro de 2011, devido a complicações em seu estado de saúde. A morte do executivo ocorreu pouco mais de um mês depois de a Apple anunciar que Tim Cook assumiria a presidência da empresa. Foto: Reuters Em meio às dúvidas relacionadas sobre se o futuro da Apple pós-Steve Jobs, a empresa lançou o relógio inteligente Apple Watch em abril de 2015. Com o dispositivo, que chegou ao mercado meses depois de seus principais concorrentes, a companhia trouxe para o pulso dos usuários alguns dos principais recursos do iPhone.

Para Tonico Novaes, diretor geral da Campus Party Brasil, a expectativa é que a área aberta ao público, a arena e o camping consigam ser maiores do que nas últimas edições. “Temos uma limitação de espaço, mas queremos crescer 20% pelo menos. Com um grande nome como o Steve, esperamos conseguir encerrar as vendas nos próximos dois meses”.

As outras atrações ainda não estão confirmadas, mas Novaes diz que os campuseiros podem esperar muitas novidades nas áreas de realidade virtual e inovação. “Nós vamos trazer um workshop que transforma pequenos insetos, como baratas, em ciborgues. A nossa ideia é explorar os aspectos positivos da questão dos ciborgues, destoando do cinema ao apresentar opções positivas, como o aperfeiçoamento do corpo humano”.

Outras novidades prometidas são um fórum para debater e entender a dinâmica do blockchain, um Hackathon em parceria com a Prefeitura de São Paulo, o 2º Campeonato Brasileiro de Drones e a Campus Kids — realizada na edição de Salvador — que leva robôs, jogos e YouTubers na área aberta do evento para aproximar as crianças da tecnologia.

*é estagiária, sob supervisão do repórter Bruno Capelas