Com Priscila da 'TV Colosso', app PlayKids estreia nas TVs conectadas - Link - Estadão

O aplicativo de conteúdo infantil PlayKids, que reúne vídeos, jogos e outros conteúdos para crianças, acaba de anunciar que passará a ter um aplicativo para televisões com conexão de internet. O serviço, que passará a ficar disponível nas telas grandes a partir de dezembro, é compatível com aparelhos da Samsung, Philips, Sony e LG. A partir de fevereiro de 2017, o aplicativo também deve chegar aos consoles de videogame Xbox e PlayStation.

"A chegada do aplicativo na televisão é um passo importante para a PlayKids", afirma o presidente executivo da empresa, Flávio Stecca. "Nós trabalhamos nessas novidades nos últimos meses." O serviço desenvolvido pela Movile conta, atualmente, com mais de 6 milhões de usuários em pelo menos 30 países.

Mais conteúdo. Além da estreia em nova plataforma, o PlayKids anunciou que o serviço passará a exibir episódios da "Turma da Priscila", personagem do clássico programa TV Colosso, que foi exibido pela TV Globo entre 1993 a 1997. A empresa também pretende lançar, em breve, um recurso de ensino que vai ajudar as crianças a soletrar, a estudar operações matemáticas e conceitos de arte. As lições conterão recursos multimídia, que permitirão que as crianças interajam com personagens da Disney.

O PlayKids também está apostando no mundo offline. A empresa anunciou parceria com o clube de assinatura de livros infantis Leiturinha, que deverá fornecer conteúdos de livros para a plataforma. Além disso, a empresa deve lançar uma linha de brinquedos, inspirados nos personagens originais dos conteúdos da empresa. Atualmente, o projeto está em fase de desenvolvimento e não tem data para sair do papel.