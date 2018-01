Como ativar a voz do Papai Noel no aplicativo de mapas Waze - Link - Estadão

Tiago Queiroz/Estadão Aplicativo de mapas Waze ganha opção de voz natalina

O aplicativo de mapas Waze liberou, nesta segunda-feira, 11, uma opção para ativar a voz do Papai Noel ao receber direções por meio do serviço. Ao ativar o recurso natalino, o carro do usuário também se transforma em um trenó.

Para ativar a nova voz, o usuário deve acessar as configurações do aplicativo, axcessíveis pela ferramenta de engrenagem no topo superior esquerdo do aplicativo. Na seção "Instruções de Voz", é preciso rolar as opções até encontrar a voz do Papai Noel.

Além da voz do Papai Noel, o usuário pode escolher ainda entre a voz dos apresentadores Marco Luque e Marcelo Tas, além das vozes-padrão do Waze. É possível, ainda, gravar os comandos com sua própria voz.