Como nós podemos lidar com as distrações digitais - Link - Estadão

Quando lecionei na escola de ciências da informação na Universidade da Califórnia, era inacreditável o número de alunos assistindo programas de streaming de vídeo, navegando em sites de entretenimento ou em serviços similares em pleno horário de aula.

Atualmente, nós vivemos em um mundo de telas, onde as distrações digitais competem com nossa necessidade de aprender. Mas será que realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo é uma boa ideia?

Não. Pelo menos é o que diz Clifford Nass, professor de Stanford, pioneiro na pesquisa sobre a interação dos humanos com a tecnologia. Ele realizou inúmeros estudos de pessoas que realizam ao mesmo tempo diferentes tarefas cognitivas, como falar ao telefone, digitar alguma coisa, assistir TV e trabalhar no computador.

Basicamente, o que Nass descobriu é que todo o trabalho é feito sem gerar bons resultados. O que acontece, na verdade, é que as pessoas passam rapidamente de uma atividade para outra e não que trabalham nelas simultaneamente. Com isso, nenhuma atividade recebe a atenção devida.

Por outro lado, é importante frisar que desempenho não é a mesma coisa que aprendizagem. Para Joo-Hyun Song, psicólogo que trabalha com o neurocientista Patrick Bédard na Brown University, quando as pessoas aprendem habilidades motoras com alguma distração, as duas tarefas são internalizadas. Isto gera um conhecimento mais aprimorado, particularmente se o indivíduo tem de lembrar fatos num ambiente não harmônico.

“Quando os pilotos de avião são ensinados sobre como agir em algumas situações de emergência, é muito melhor que eles aprendam com distrações em seu entorno”, afirma o psicólogo. É bom não cometer excessos. “Se consegue fazer uma prova ao mesmo tempo que está no Twitter, por exemplo, tudo bem. Mas seria muito melhor negociar com o seu professor. A propósito, meus colegas dizem que eu não deveria nem falar sobre esse assunto”, disse o professor.

Foco. Se você se distrai com facilidade, faça alguma coisa a respeito. Música calma pode ser a distração que uma pessoa inconstante precisa para manter o foco durante o tempo que precisar. Se o aluno tenta se concentrar totalmente, ele pode, paradoxalmente, criar uma distração ainda maior.

A aprendizagem analógica costuma funcionar melhor na maioria dos casos. Escrever notas à mão é melhor do que digitá-las num laptop, segundo um estudo feito em Princeton em 2014. As pessoas que tomam notas à mão usam menos palavras, mas lembram melhor os conceitos principais e mais necessários para seu aprendizado.

“As pessoas que tomam notas no computador estão apenas transcrevendo e aquelas que fazem anotações à mão tendem a ser mais seletivas com os conceitos”, disse Jonathan Zimmerman, professor na Graduate School of Education, na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. “Uma outra parte importante da aprendizagem é ordenar as coisas e neste caso você é melhor quando faz anotações”.

Navegar na internet é como ser fumante passivo. O Dr Zimmerman, como eu, costumamos ver alunos conectados a sites de entretenimento em plena aula, um desprendimento que, segundo o professor, prejudicava o estudante e a classe em geral.

Mesmo o fato de sentar ao lado de alguém realizando múltiplas tarefas em um laptop pode afetar o seu aprendizado e o seu desempenho, segundo um estudo canadense em 2012. Diante disto, disse ele, “proibi os alunos. E ninguém se queixou”. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO