Computador do Google vence série contra campeão do jogo chinês Go - Link - Estadão

AFP Photo Ke Jie, de 19 anos, disse que não vai mais enfrentar computadores depois da derrota para o AlphaGo

O AlphaGo, programa de inteligência artificial do Google, venceu o confronto contra Ke Jie, mestre chinês do jogo de tabuleiro Go. Nesta quinta-feira, 25, o sistema do Google venceu a segunda partida contra o campeão, em uma série de três partidas organizadas para testar o limite dos computadores em fazer tarefas complexas de humanos.

Milenar, o Go é um jogo de tabuleiro altamente complexo que envolve dois participantes mexendo em peças pretas e brancas em uma grade ao longo de uma partida inteira. É um jogo bastante popular em países da Ásia – seus principais jogadores vem de países como China, Japão e Coreia do Sul.

Com 19 anos, Ke Jie é o atual número 1 do mundo. Durante a partida, ele parecia visivelmente frustrado, mexendo em seu cabelo e deitando sua cabeça na mesa durante os momentos finais de sua partida contra AlphaGo.

"No ano passado, penso que o jeito que o AlphaGo jogava era próximo aos dos humanos. Hoje, penso que ele é como um deus do Go", disse Ke após o jogo. Depois de sua derrota, Ke disse que não pretende competir novamente com inteligências artificiais devido ao seu rápido progresso.

Sediado na cidade chinesa de Wuhzen, as disputas entre o AlphaGo e Ke Jie servem não só para provar o potencial da inteligência artificial do Google, mas também para aproximar a gigante americana e o governo local. Para o Google, a vitória do AlphaGo pode trazer um retorno de marketing no país asiático, onde seus serviços são bloqueados.

A partida entre Ke Jie e o AlphaGo foi transmitida pelo YouTube – censurado na China –, mas recebeu grande atenção da imprensa local e das redes sociais. Ke Jie, que tem 3,5 milhões no Weibo, serviço chinês que se parece com o Twitter, falou ativamente na rede social sobre o encontro. Não foi só ele: "Ke Jie levou o AlphaGo ao seu limite", disse o engenheiro Demis Hassabis, responsável pelo AlphaGo, em sua conta no Twitter, logo após o fim da partida.