Concorrente do Netflix, Amazon Prime Video pode chegar ao Brasil em breve - Link - Estadão

O Amazon Prime Video, plataforma de streaming de vídeo da gigante do e-commerce, pode chegar em breve ao Brasil. Na última quarta-feira, 16, a empresa divulgou que a série The Grand Tour, feita pelos ex-apresentadores do programa de carros Top Gear, da BBC britânica, estará disponível em breve em 200 países – o que deve incluir o Brasil. Hoje, o serviço está apenas em cinco países: EUA, lemanha, Japão, Reino Unido e Áustria.

É um grande passo para a principal concorrente do Netflix nos Estados Unidos – hoje, a empresa de Reed Hastings está em mais de 190 países. Procurada pelo Estado, no entanto, a filial brasileira da Amazon disse não ter previsão para lançar o produto por aqui.

"Sabemos que há muita expectativa em torno de The Grand Tour por parte de fãs do programa no mundo todo e estamos animados em torná-lo disponível para todos",disse a empresa, em comunicado à imprensa brasileira.Especula-se, porém, que a Amazon lance apenas The Grand Tour, e depois traga o seu sistema ao País.

A mensalidade da Amazon Prime Video nos EUA custa US$ 8,99, um dólar mais barato que a da Netflix, que sai por US$ 9,99

Nos Estados Unidos, o Amazon Prime Video tem tido séries elogiadas, como O Homem do Castelo Alto (baseado na obra de Philip K. Dick), Transparent e Mozart in the Jungle – estas duas últimas já foram premiadas com o Globo de Ouro. Seu lançamento mais recente foi Crisis in Six Scenes, dirigida por Woody Allen e com a participação de Miley Cyrus.