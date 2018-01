Congresso dos EUA permite que operadoras vendam dados de navegação de usuários - Link - Estadão

FreeImages É comum querer aprender uma linguagem de computação e nem saber por onde começar. Por sorte, hoje na internet existem várias plataformas que oferecem cursos gratuitos para quem quer aprender do zero. Na galeria, separamos algumas opções. Confira!

Senado dos EUA permite que operadoras vendam dados de navegação de usuários

O Congresso norte-americano votou nesta terça-feira, 28, uma nova regra que pode permitir a operadoras venderem os dados de históricos de navegação de seus usuários a outras empresas sem pedir permissão.

A decisão, cuja votação terminou por 215 a 205, pretende revogar regras de privacidade na internet outorgadas pela Federal Communications Comission (FCC), agência reguladora de telecomunicações dos EUA, durante o governo Obama.

De acordo com as regras antigas, as operadoras deveriam obter permissão de seus consumidores antes de vender e compartilhar dados sobre navegação, informações financeiras e de saúde e até mesmo geolocalização para marketing. Agora, isso não será necessário – as regras, para começarem a valer, precisarão também ser aprovadas pela Câmara dos Deputados.

No Congresso, a votação foi apertada: 215 representantes republicanos votando a favor, enquanto 190 democratas e 15 republicanos votaram contra. O voto é uma vitória para operadoras como AT&T, Comcast e Verizon, que se opunham fortemente às regras da FCC aprovadas durante o governo Obama.