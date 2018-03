The Disconnect Revista digital problematiza tecnologia e só pode ser lida quando o usuário está offline

“Desconecte-se da internet”. A frase parece ser um conselho de uma mãe, mas é a ordem que leitor recebe ao abrir o site da revista digital The Disconnect, que publica artigos, contos e poesias que só podem ser lidos quando o usuário se desconecta da internet.

O fundador da revista, o programador Chris Bolin, teve a ideia de criar a publicação em fevereiro. Ele se diverte com a brincadeira de criar uma revista digital que só pode ser lida no mundo offline.

“Acho engraçado usar a ironia nesse tipo de caminho – fazemos parte de um pedaço da internet que o obriga deixar a internet. Eu gosto da ideia de que para participar é preciso se desconectar”, disse Bolin, em uma entrevista ao site da revista Columbia Journalism Review.

Para que a mágica funcione, a revista tem poucas imagens e não conta com propaganda. Assim, ao acessar o site, o arquivo de 250 kilobytes é baixado em segundo plano e a exibição é desbloqueada quando o navegador não está mais conectado.

Temática. As histórias e poemas têm como tema central a tecnologia. Em uma carta do editor, Bolin diz que “cada peça dessa edição descreve um encontro com a tecnologia seja intencional, inconsequente, construtivo ou devastador”.

O editor diz que está estudando formas de arrecadar dinheiro para pagar novos escritores. Entre as opções de financiamento que Bolin está considerando estão patrocínios e financiamento coletivo. O objetivo dele é que as publicações sejam liberadas trimestralmente. A primeira edição está disponível gratuitamente por meio do site oficial.