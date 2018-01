Livro do melhor comentarista da internet chega às livrarias - Link - Estadão

Arquivo pessoal Sergipano, Francisco José Espínola quer ajuda para lançar um livro com os "melhores comentários da internet"

Leia mais O melhor comentarista da internet quer lançar um livro

Do Facebook direto para a livraria mais próxima: essa é a ideia de Grandes Comentários da Internet, novo livro de Francisco José Espinola. Você pode não conhecê-lo, mas provavelmente já deu muita risada com algumas de suas sacadas espirituosas no Facebook – na mais famosa delas, ele deu uma resposta esperta à pergunta “se um astronauta mata outro, ele pode ser julgado?”. “Trata-se de um crime sem gravidade”, decretou Espinola.

No livro, que tem 272 páginas e está à venda no site da Editora Matrix por R$ 46, Espinola reúne mais de 200 de suas tiradas, além de contar um pouco sobre o seu processo de criação. Segundo ele, que é engenheiro da Petrobras, não é preciso mais do que alguns poucos minutos para produzir um bom comentário.

Com o livro, ele espera alcançar um novo público. “Não é todo mundo que está nas redes sociais, mas o livro vai chegar a mais gente”, avalia Espinola, que é seguido por mais de 500 mil pessoas no Facebook. Muitos de seus fãs o chamam de “Mito” – de tal forma que o livro é assinado por “Francisco José Espinola, o Mito”, com direito à foto de perfil do autor na capa.

Além disso, diz o engenheiro, Grandes Comentários da Internet é mais uma etapa na sua missão de levar o bom humor por aí. “A sociedade e a internet estão contagiadas por muito ódio, muita polarização. Percebi que meu papel poderia ser de desconstruir esse clima”, avalia o engenheiro, que realizou uma campanha de financiamento coletivo para viabilizar a produção de seu primeiro volume. “É uma experiência que eu só sonhava em fazer um dia”, comemora o autor.

O livro está à venda no site da editora, e também já chegou às livrarias. Para quem quiser ver o melhor comentarista da internet na vida real, haverá uma noite de autógrafos no lançamento oficial do livro no próximo dia 25 de junho, na Livraria Argumento, no Rio de Janeiro. Antes, porém, você pode lembrar as melhore sacadas de Francisco José Espinola na galeria abaixo.