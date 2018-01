Conheça o Prisma, app que transforma fotos em obras de arte - Link - Estadão

O aplicativo Prisma, que aplica efeito de obras de arte em fotografias, ganhou neste domingo, 25, sua versão oficial para Android. Antes disponível apenas para o sistema operacional iOS, o app já é considerado uma espécie de Instagram por causa de seus poderosos filtros que são inspirados, dentre outros, em quadros de Vincent van Gogh, Piet Mondrian e Pablo Picasso.

Para usar o app, é preciso ter conexão com internet e paciência. A conexão de internet se justifica pois o processamento dos filtros das fotos é feito na nuvem do Prisma. A paciência é pelo mesmo motivo: como o processamento é feito nos servidores do app, o sistema anda sobrecarregado nos últimos dias por conta da demanda. Nas tentativas feitas pela reportagem do Estado, por várias vezes as fotos demoraram alguns minutos para ficarem prontas.

De resto, é tudo muito fácil. Basta entrar no Prisma — disponível para download na Play Store e na App Store — e escolher dentre tirar uma foto nova e escolher uma a partir da galeria. Depois de escolher a foto, só é preciso escolher o filtro e aguardar a aplicação, que irá levar alguns minutos.

Após a aplicação, o usuário poderá escolher a intensidade do filtro — que regula a geralmente, 100% — e salvar em seu smartphone ou, ainda, ter ela compartilhada em alguma rede social a sua escolha.

De acordo com a Prisma Lab, que desenvolveu o app, uma versão do aplicativo para vídeos é o próximo passo da empresa.