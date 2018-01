Conheça os candidatos a emojis que podem chegar em breve ao seu celular - Link - Estadão

Pixabay/ fill Saiba quais desenhos podem integrar o atual catálogo de emojis.

O subcomitê de emojis do Unicode Consortium — empresa responsável pela padronização dos caracteres digitais — fez uma lista com 67 desenhos que são candidatos a ocuparem uma posição permanente nos smartphones de todo o mundo. Dentre as imagens, há desenhos de cupcakes, cangurus, pessoas ruivas, carecas, e o já popular “cocô triste”.

Agora, os emojis pré-selecionados precisam ser aprovados em uma seleção final da no quarto semestre deste ano. Depois, no primeiro semestre de 2018, os nomes e códigos dos novos emojis serão definidos, mas é só em junho que os usuários poderão começar a desfrutar das carinhas.

Confira os candidatos: