Contra notícias falsas, fundador da Wikipedia cria ‘jornal’ online - Link - Estadão

Ronen Zvulun / REUTERS Jimmy Wales, fundador da Wikipedia, enfrenta as notícias falsas

Fundador da Wikipédia, Jimmy Wales entrou na briga contra as notícias falsas. O executivo anunciou nesta terça-feira, 25, um site para tentar conter a difusão de notíficas falsas, reunindo jornalistas profissionais e uma comunidade de voluntários para produzir notícias e reportagens.

Chamada de Wikitribune, a nova plataforma terá acesso gratuito e nenhuma propaganda, dependendo totalmente de seus leitores para funcionar e ser financiada. A veracidade das reportagens, enquanto isso, será verificada pela própria comunidade, já que todo material usado como fonte também estará disponível para consulta.

Na página inicial da Wikitribune, um aviso alerta que a plataforma irá ao ar em 29 dias. O comunicado também indica que a plataforma pretende contar com 10 jornalistas, mas que nenhum foi contratado até o momento.

Problema. A proliferação online de notícias falsas, algumas geradas buscando lucro ou fins políticos, se tornou um grande motivo de preocupação e debate em muitos países durante a mais recente eleição presidencial dos Estados Unidos. Em redes sociais, notícias falsas circulavam para tentar beneficiar um ou outro candidato.

Wales também argumentou, em um vídeo publicado em suas redes sociais, que as pessoas esperam acessar reportagens de graça na web, enquanto pequenos sites de notícias dependem do dinheiro de anúncios, o que cria fortes incentivos para gerar as chamadas "iscas de cliques", como manchetes chamativas para atrair os leitores.

"Isso é um problema porque anúncios são baratos, a competição por cliques é feroz e porque fontes de notícia de baixa qualidade estão por todo lado", disse Wales.