Coreia do Norte foi responsável pelo WannaCry, diz governo do Reino Unido - Link - Estadão

Symantec/Reuters Tela do WannaCry, ataque cibernético que afetou mais de 300 mil computadores no final de maio

O governo do Reino Unido disse nesta sexta-feira, 27, que acredita que a Coreia do Norte participou do ataque cibernético WannaCry, que afetou milhares de computadores e servidores no último mês de maio. Entre os órgãos e empresas afetados, estava o o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra (NHS, na sigla em inglês).

Em entrevista à rádio britânica BBC, o ministro da Segurança do Reino Unido, Ben Wallace, disse que o Reino Unido crê “com muita firmeza” que o ataque de ransomware partiu de um país estrangeiro.

"A Coreia do Norte foi o Estado que acreditamos estar envolvido neste ataque mundial aos nossos sistemas”, disse o ministro à rádio. “Podemos ter tanta certeza quanto possível – obviamente não posso dar detalhes de inteligência, mas é uma crença arraigada na comunidade e em vários países que a Coreia do Norte assumiu este papel."

O WannaCry infectou mais de 300 mil computadores em 150 países em questão de dias, exigindo que as vítimas pagassem resgates a partir de US$ 300 para voltar a ter acesso às suas máquinas. Analistas, no entanto, recomendam que resgates nesse tipo de ataque não sejam pagos.

Pesquisadores de segurança cibernética identificaram rapidamente um possível elo com a Coreia do Norte. Na época, mais de um terço dos 236 conselhos da NHS e estima-se que 19 mil consultas foram afetadas, disse o Escritório Nacional de Auditoria britânico nesta sexta-feira, 27, em um relatório sobre o ataque.