Criador da web ganha 'Prêmio Nobel da computação' - Link - Estadão

Charles Krupa/AP Tim Berners-Lee, criador da web

Tim Berners-Lee, pesquisador que inventou a web e uma das pessoas mais influentes na área de privacidade na internet, recebeu o prêmio mais importante das ciências da computação, o Turing Award. Conhecido como "Prêmio Nobel da computação", o prêmio inclui o valor de US$ 1 milhão, oferecido pelo Google. Ele receberá o prêmio em uma cerimônia formal que será realizada em 24 de junho, em São Francisco, nos Estados Unidos.

Em seu anúncio, a Association for Computing Machinery (ACM), responsável pelo Turing Award, lembrou que Berners-Lee "inventou a World Wide Web, o primeiro navegador de internet e protocolos e algoritmos fundamentais que permitiram à web ganhar escala". A edição de 2016 do prêmio marca o aniversário de 50 anos do Turing Award.

Um dos principais pesquisadores do Massachussetts Institute of Technology (MIT), Berners-Lee criou a web em 1989 na European Organization for Nuclear Research (Cern) com o objetivo de permitir que os cientistas pelo mundo trocassem informações por meio da internet, Ele criou os endereços das páginas de web (URLs), o protocolo de comunicação (HTTP) e a linguagem para desenvolvimento de páginas da web (HTML). Ao criar em código aberto o primeiro navegador da web, ele ajudou a impulsionar o rápido crescimento da web.

"Me sinto honrado de receber o prêmio que leva o nome de um pioneiro da computação que mostrou que o que um programador pode fazer com um computador está limitado apenas a ele mesmo", disse Berners-Lee, que é fundador e diretor do World Wide Web Consortium (W3C), que determina padrões técnicos para o desenvolvimento da web, e também da World Wide Web Foundation, que tenta estabelecer a web aberta como um direito básico de todos.

Berners-Lee já recebeu uma série de reconhecimentos por suas contribuições técnicas. Entre as de maior relevância está a medalha de cavaleiro oferecida pela rainha Elizabeth II em 2004. Ele também foi apontado como uma das 100 pessoas mais importantes do século 20 pela revista norte-americana Time.