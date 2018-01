Criador do Oculus Rift financia criação de memes a favor de Trump - Link - Estadão

Reuters Palmer Luckey apresenta o Oculus Rift, sua criação que foi vendida para o Facebook em 2014

O desenvolvedor do dispositivo de realidade virtual Oculus Rift parece não estar satisfeito em apenas usufruir tranquilamente com os seus milhões com a venda de sua criação, comprada pelo Facebook por US$ 2 bilhões. Na sexta-feira, 23, o jornal norte-americano The Daily Beast divulgou a informação de que Palmer Luckey estaria financiando uma página na internet responsável por publicar memes e outras mensagens ofensivos à Hillary Clinton, candidata do partido democrata à presidência dos EUA e rival de Donald Trump.

De acordo com as informações coletadas pelo jornal, Luckey estaria investindo no grupo Nimble America, que é conhecido por fazer as companhas a favor de seus candidatos nas eleições — no caso, Trump — difamando e ridicularizando seus oponentes.

Luckey, procurado pelo The Daily Beast, afirmou que usou o pseudônimo "NimbleRichMan" para postar na página do grupo no fórum online Reddit e ainda disse que é apenas o "homem do dinheiro" do grupo. "Isso é o tipo de coisa que nenhuma campanha iria fazer", diz Luckey. "Eu tenho muito dinheiro. Dinheiro não é meu problema. Para mim, soou como algo divertido e prazeroso".

Em comunicado, o grupo Nimble America esclareceu o posicionamento frente às eleições. "Acreditamos que os EUA tem sido liderado por fracos que abandonaram nossos princípios e venderam todos os americanos. Com a liderança correta, a América irá reverter a sua trajetória rumo à mediocridade e o globalismo, e irá se tornar grande de novo."