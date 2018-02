O presidente da FCC, Ajit Pai, fala em coletiva após acabar com a neutralidade da rede nos EUA

A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) deve publicar nesta quinta-feira, 22, a decisão que revogará a neutralidade da rede no país, disseram fontes a Reuters. O órgão decidiu, em dezembro do ano passado, derrubar as regras que proibiam provedores de internet de bloquear e diminuir o acesso ou ainda cobrar mais por determinado conteúdo visto na internet, mas a decisão ainda não está vigente.

Segundo as fontes, a determinação FCC será divulgada na quarta-feira, 21, mas só será formalmente publicada na quinta. A comissão não respondeu as informações, mas para entrar em vigor, a determinação precisará ainda de uma assinatura da Casa Branca.

De outro lado, parlamentares do partido Democrata tentam barrar a decisão. Isso porque, após receber a aprovação da Casa Branca, a decisão pode ser contestada no Congresso em até 60 dias.

Em janeiro, senadores democratas disseram que tinham apoio da metade dos membros da Casa Legislativa para pedir a revogação do ato. Para que isso aconteça, 51 dos 100 senadores precisam votar pela reversão. Além disso, a Câmara dos Deputados, onde os republicanos têm maioria, também precisará optar pela revogação que também precisa do aval de Donald Trump, publicamente favorável a revogação da neutralidade de rede.

Mudanças. A alteração nas regras de neutralidade aconteceu em dezembro do ano passado, após a maioria dos comissários optarem pelo fim do projeto criado no governo Obama. As mudanças tiveram forte apoio de políticos do partido Republicano, entre eles o presidente Donald Trump.

Os provedores de serviços de internet como AT&T, Comcast Corp e Verizon Communication foram os maiores beneficiados porque terão poder de definir o acesso de consumidores a conteúdos na internet.