Documentário sobre inteligência artificial do Google chega ao Netflix - Link - Estadão

AlphaGo Movie Documentário sobre como o AlphaGo, computador do Google que venceu o campeão mundial do jogo de tabuleiro Go, está disponível na Netflix.

Uma das maiores conquistas no campo da inteligência artificial nos últimos anos, o sistema AlphaGo, que venceu o campeão mundial do jogo de tabuleiro Go, teve sua história eternizada no cinema no documentário “AlphaGo”, lançado em 2017. Nesta semana, o filme chegou ao serviço de streaming de vídeo Netflix, para alegria dos fãs de tecnologia.

O documentário conta a história do algoritmo que aprendeu a jogar Go, um tradicional jogo de tabuleiro chinês, até superar os próprios humanos. Ele foi desenvolvido em Londres por uma equipe de pesquisadores do laboratório de inteligência artificial DeepMind, que foi comprado pelo Google em 2014 por £ 400 milhões.

No Natal, o presidente executivo da DeepMind retuitou um tuíte oficial da conta “AlphaGo Movie” que anunciava o lançamento da obra na Netflix a partir do dia 1 de janeiro de 2018.

Happy holidays everyone! Excited to announce that #AlphaGo Movie will be available to watch on #Netflix from 1st January 2018! pic.twitter.com/AlJhM9GuAa — AlphaGo Movie (@alphagomovie) 25 de dezembro de 2017

Por enquanto, o documentário está com uma classificação de 100% no site Rotten Tomatoes e com uma nota de 8,4 no iMDb. O filme acompanha a trajetória de Lee Sedol, sul-coreano campeão mundial de Go, que enfrentou o AlphaGo em uma competição de cinco partidas em Seul. Na época, o garoto esperava ganhar da máquina por 5 a 0 ou pelo menos 4 a 1, mas acabou o torneio com apenas uma vitória contra a inteligência artificial.

Depois de enfrentar Lee Sedol, o supercomputador do Google ainda enfrentou o campeão chinês Ke Jie, de quem ganhou por 3 a 0. Após as duas vitórias surpreendentes, Demis Hassabis, um dos desenvolvedores do sistema, anunciou a "aposentadoria" do AlphaGo. "A competição contra Ke Jie foi o maior desafio possível para o AlphaGo como programa competitivo", disse.