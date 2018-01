Duolingo cria curso de idioma falado em 'Game of Thrones' - Link - Estadão

Duolingo Curso de Alto Valiriano foi disponibilizado no aplicativo Duolingo e já conta com mais de 30 mil inscritos

O aplicativo de idiomas Duolingo disponibilizou um curso um tanto inusitado: Alto Valiriano. A língua, conhecida pelos fãs da série Game Of Thrones, é ficcional e surgiu na série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin. Na adaptação para a televisão feita pela HBO, o linguista David J. Peterson desenvolveu toda o idioma.

Na última semana, os fãs puderam iniciar seus aprendizados na linguagem, já que aplicativo lançou o curso de Alto Valiriano em inglês. Hoje, mais de 31 mil alunos já se inscreveram no curso, que está disponível no site do Duolingo.

Na série, a língua atua como uma espécie de latim para os continentes de Westeros e Essos, sendo falada pela personagem Daenerys Targaryen, uma das candidatas ao trono. No último dia 16, Game Of Thrones retornou para a sua sétima temporada.