'É bom ter duas opiniões para discutir um tema', diz youtuber Mikannn - Link - Estadão

O caminho das duas se uniu quando Carol decidiu recriar seu canal de vídeos para falar de cultura nerd, séries, filmes e livros. No processo, ela e Mikannn se juntaram para um vídeo sobre a série Game of Thrones, exibida pelo canal pago HBO. De março de 2015 – data da primeira colaboração – para cá, a união só cresceu.

“Nosso universo é diferente do que os outros youtubers fazem pois é compartilhado. A colaboração é frequente, e com um mesmo tipo de público”, diz Míriam. “Em uma mesma semana, nós postamos um vídeo no meu canal e outro no da Carol.” Em termos de divisão de ganhos com propagandas, as duas também dividem todos os ganhos igualmente.

Além de produzir mais conteúdo, as duas conseguem abranger uma maior pluralidade de assuntos. “A gente consegue manter os nossos dois canais e falar sobre outros assuntos que nós gostamos”, afirma Carol.

Quando questionadas se a parceria irá terminar com o fim da série Game of Thrones – o último episódio deverá ser exibido em 2018 –, as duas não tardam a dar vida longa à união.

“Game of Thrones tem um universo muito vasto para ser discutido ainda”, afirma Carol. Já Mikannn, complementa: “nós podemos falar de outros assuntos também. É sempre bom ter duas opiniões para discutir algum tema.”