Eduardo Kobra confirma presença na Campus Party - Link - Estadão

Felipe Rau/Estadão Kobra é um dos principais nomes do grafite no mundo

O grafiteiro Eduardo Kobra é mais uma atração confirmada para a Campus Party, um dos principais eventos de tecnologia e cultura nerd do País.

Realizada em São Paulo, a 10ª edição da Campus Party Brasil acontece entre 31 de janeiro e 5 de fevereiro no Centro de Exposições do Anhembi. O evento terá mais de 700 palestras e atividades, de acordo com a organização, e já tem ingressos à venda: o passaporte para todos os dias custa R$ 240.

Considerado um dos grandes nomes da street art mundial, Kobra será um dos palestrantes magistrais da Campus. Há alguns anos ele já desenvolve o projeto Muros da Memória, que busca transformar a paisagem urbana através da arte e resgatar a memória da cidade. Já possui obras em prédios de São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, Atenas, Lyon, Los Angeles, Moscou, Roma, Tóquio e Nova York.

Na edição de 2016, o principal palestrante da Campus Party foi o engenheiro Grant Imahara, que participou do programa "Os Caçadores de Mitos" e trabalhou na Industrial Light & Magic, empresa fundada por George Lucas para fazer os efeitos especiais de filmes como Star Wars.

Em edições anteriores, nomes como Bruce Dickinson, Gilberto Gil, Tim Berners-Lee e Steve Wozniak já foram palestrantes na Campus Party.