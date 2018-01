Em 2016, Vale do Silício preferiu republicanos na eleição americana - Link - Estadão

Jeff Bezos (E), da Amazon, Larry Page, do Google, e Sheryl Sandberg, do Facebook, em encontro com Trump

Em 2016, a tecnologia mudou de lado nas eleições norte-americanas: de acordo com dados da fundação Center of Responsive Politics (CPR), os comitês de apoio político (PACs, na sigla em inglês) associados a gigantes como Microsoft, Facebook, Google e Amazon doaram mais dinheiro a candidatos do Partido Republicano à Câmara e ao Senado do que a seus colegas do Partido Democrata, normalmente alinhado ao Vale do Silício.

Segundo o levantamento, os PACs dessas quatro empresas deram US$ 2,1 milhões para os republicanos e US$ 1,5 milhões para os democratas. Os comitês destas quatro empresas, no entanto, não contribuíram para o embate entre Hillary Clinton e Donald Trump.

Apoios políticos normalmente estão relacionados com as causas que as empresas pretendem defender no Congresso. Hoje, algumas dessas empresas se tornaram gigantes com preocupações em áreas como privacidade, antitruste, taxação para receitas obtidas no exterior e espaço para experimentos com inteligência artificial e carros autônomos, por exemplo.

A maior parte dos executivos de tecnologia segue apoiando o partido democrata, avalia o jornal norte-americano The New York Times, especialmente em questões sociais e culturais. No entanto, a mudança de lado no que diz respeito ao apoio financeiro mostra que seus interesses práticos podem estar se tornando mais alinhados ao Partido Republicano.

A Microsoft, diz o Center of Responsive Politics, liderou essa guinada à direita: em 2008, o PAC associado à empresa distribuiu seus recursos na proporção 60% para os democratas, 40% para os republicanos. Quatro anos depois, na reeleição de Barack Obama, a proporção se tornou 54% para os republicanos e de 46% para os democratas. Em 2016, a vantagem dos republicanos nas doações da Microsoft cresceu, atingindo 65%.

Empregados. Outro dado levantado pelo CPR é que, embora os executivos e as empresas de tecnologia tenham doado mais dinheiro aos republicanos, os empregados desse setor seguiram apoiando os democratas. Em termos gerais, considerando eleições para o Congresso e para a Presidência, os empregados de tecnologia deram US$ 42,4 milhões aos democratas, contra US$ 24,2 milhões para os rivais republicanos.

Na corrida presidencial, os empregados deram preferência à candidata democrata Hillary Clinton. A campanha da ex-secretária de Estado dos Estados Unidos recebeu US$ 6,3 milhões de funcionários de empresas de internet, enquanto a de Trump ficou com apenas US$ 60 mil. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS