Em meio a falha de segurança, receita da Intel sobe com data centers - Link - Estadão

AP/Paul Sakuma Empresa não quis projetar perdas graças às falhas de segurança Meltdown e Spectre

Em meio a uma correria para resolver as recentes falhas de segurança Meltdown e Spectre descobertas em seus chips, a Intel revelou nesta quinta-feira, 25, os seus resultados financeiros para o período entre outubro e dezembro de 2017.

A empresa surpreendeu o mercado com o crescimento de seu negócio de data centers, que subiu 20% e faturou US$ 5,58 bilhões no período, acima da expectativa dos analistas. É uma boa notícia para a Intel, que tem tentado se afastar da dependência do negócio de PCs e se aproximar de novas tendências na tecnologia, como carros autônomos e computação em nuvem.

Com o resultado, a companhia de Santa Clara, na Califórnia, viu suas ações subirem 3,7% na bolsa Nasdaq, sendo negociadas a US$ 47,05. A empresa, no entanto, registrou prejuízo no período, com perdas de US$ 687 milhões, graças às mudanças recentes em impostos promovidas pelo governo do republicano Donald Trump.

Falhas. É importante lembrar que o balanço não registrou nenhuma influência das falhas de segurança, que foram descobertas já neste mês de janeiro.

No relatório divulgado aos acionistas, a Intel se escusou de projetar custos para resolver as falhas de segurança, mas disse que as vulnerabilidades podem afetar seus resultados futuros, bem como a imagem da empresa e seu relacionamento com os consumidores.