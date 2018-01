Engenheiro por trás da busca do Google vai se aposentar - Link - Estadão

Reuters

Um dos primeiros trabalhos de Singhal foi editar o algoritmo dos cofundadores do Google Um dos primeiros trabalhos de Singhal foi editar o algoritmo dos cofundadores do Google

O Google vai perder um de seus engenheiros mais influentes. Amit Singhal, vice-presidente de buscas do Google, anunciou que vai se aposentar em 26 de fevereiro. O executivo, que foi um dos primeiros a editar o algoritmo de buscas desenvolvido pelos cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, será substituído por John Giannandrea, vice-presidente de engenharia que lidera as pesquisas de inteligência artificial.

Leia também:

Google quer criar novo app de mensagens com inteligência artificial

Google abre código-fonte de software de inteligência artificial

Singhal tornou-se funcionário do Google em 2000 e, desde então, trabalhou no desenvolvimento do motor de busca. Suas contribuições ao algoritmo de busca permitiram que a ferramenta se tornasse mais rápida e precisa. Além disso, ele ajudou a acrescentar outros recursos ao motor de busca, como calculadoras, conversores e previsão do tempo.

Ao contrário de outros funcionários antigos do Google que migraram para áreas diferentes ou outras empresas, o trabalho de Singhal foi dedicado completamente a aprimorar o serviço de busca. “Quando comecei, quem imaginaria que, em um curto período de 15 anos, nós iríamos clicar em um botão para perguntar qualquer coisa ao Google e receber uma resposta”, escreveu em uma mensagem de despedida publicada em seu perfil na rede social Google+. Ele disse que vai doar parte de sua fortuna a pessoas de baixa renda e que gostaria de passar mais tempo com a família.

A promoção de Giannandrea, que assume a posição de Singhal, mostra que o gigante das buscas vai apostar cada vez mais em inteligência artificial. O presidente executivo do Google, Sundar Pichai, já enfatizou que a tecnologia é a chave para aprimorar as buscas em dispositivos móveis. Além disso, a tecnologia do sistema de buscas em conjunto com a inteligência artificial poderia ser empregada em outras apostas da empresa, como o desenvolvimento de carros autônomos.

De acordo com a agência de notícias Bloomberg, Giannandrea esteve envolvido em projetos como a tecnologia de reconhecimento de imagens que não estão associadas a palavras. O executivo juntou-se à equipe em 2010, quando o Google comprou a empresa da qual ele é cofundador, chamada Metaweb Technologies. Com a aquisição, o motor de busca do Google passou a contar com capacidades semânticas para compreender de forma automática significados de frases e perguntas.