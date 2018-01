Entenda por que o bloqueio ao WhatsApp teve brechas - Link - Estadão

AP Motorista de táxi usa aplicativo WhatsApp em São Paulo

Mesmo durante o período de bloqueio judicial ao WhatsApp, usuários conseguiram enviar mensagens no app quando usavam redes Wi-Fi. Normalmente, ao mandar uma mensagem pelo aplicativo, um smartphone utiliza redes de telefonia ou sem fio como “ponte” para se comunicar com os servidores do WhatsApp. É por meio dessa ponte, gerida pelas operadoras brasileiras, que o recado é enviado ao destinatário.

Em caso de bloqueio, há duas formas de impedir que uma mensagem chegue a seu destino. As operadoras têm como “deixar uma marca” nos pacotes de dados direcionados ao WhatsApp, que passa a “ignorá-los”. O servidor do aplicativo também pode passar a “ignorar” qualquer mensagem de IPs brasileiros. É como se uma agência postal se negasse a receber encomendas de uma cidade específica.

Segundo o consultor de engenharia da Cisco do Brasil, Igor Giangrossi, as conexões de Wi-Fi de algumas empresas e universidades estão imunes ao bloqueio das operadoras. “O tráfego de clientes corporativos não passa pela inspeção de pacotes. Por isso, o bloqueio não foi realizado.”

Outra forma de furar o bloqueio é quando a conexão passa por Pontos de Troca de Tráfego (PTTs) com conexões internacionais: os dados enviados por um provedor na “lista negra” entram no fluxo de operadoras internacionais, fora do entrave judicial, e a transmissão é feita normalmente.

Segundo um especialista de ouvido pelo Estado, isso ocorre devido ao caráter automático de certos locais da rede, que tentarão completar o caminho entre dois pontos de todas as maneiras. “PTTs têm uma hierarquia, e existem mecanismos automáticos para encontrar rotas. Pontos de dados internacionais entram nesse mecanismo automático”.

Outra opção é usar apps que redirecionam mensagens por meio de Redes Virtuais Privadas (VPNs). Quando os dados passam por essas redes, com servidores em outros países, as informações sobre a mensagem mudam, como se o remetente fosse trocado. O método não é 100% seguro, pois os dados estão sujeitos a invasões ao transitar por servidores de origem desconhecida.

Procuradas pelo Estado, as operadoras disseram cumprir a decisão da Justiça.