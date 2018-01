Erro 451 vai indicar censura de páginas na internet - Link - Estadão

Reprodução

Padrão permitirá rastreamento de sites censurados

Qualquer pessoa que utilize a internet deve ter se deparado com o erro 404 em algum momento. Em geral, o código significa que a página buscada pelo usuário não existe. Agora, se a pessoa estiver navegando e se deparar com o recém-lançado código 451, pode saber que a página já existiu, mas o conteúdo foi bloqueado.

O novo código vai indicar quando um acesso é negado por conta de restrições do governo, demandas legais ou por censura. Até então, em casos como este, a página mostrava o aviso 403, um código mais genérico que assinalava apenas que o acesso ao conteúdo estava bloqueado, sem identificar por qual motivo.

Em post publicado na sexta, 18, o presidente do IETF (Internet Engineering Task Force) – organização internacional que propõe padrões para os protocolos de internet –, Mark Nottingham, explicou que o código ajudará a identificar com mais facilidade blogs, vídeos, posts e sites que saíram do ar por razões não técnicas.

Ongs como a Lumen e o Artigo19 manifestaram interesse por um padrão legível por máquinas que poderia ser usado para rastrear sites censurados. Alguns desenvolvedores já usavam o código de maneira experimental.

Por outro lado, não existem garantias de que os governos vão permitir o uso do erro 451. “Não podemos impedir que o governo desabilite o 451 para esconder o que está fazendo. Mas quando o governo faz isso, ele envia uma forte mensagem às pessoas de quais são suas intenções”, escreveu Nottingham.

A escolha do número do código foi inspirada no romance distópico Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. O livro descreve um governo totalitário que proíbe a leitura de qualquer livro ou manifestação de pensamento crítico, para evitar a revolta da população contra o status quo.