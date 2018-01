'Estadão' tem 1 milhão de downloads de podcasts - Link - Estadão

Bruno Capelas/Estadão Estreante, 'Estadão na Copa' vai falar sobre a preparação para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018

Os podcasts do Estadão superaram no início de agosto a marca de 1 milhão de downloads, em um crescimento constante desde que os primeiros programas foram lançados, em abril. A lista de 12 podcasts, que inclui o carro-chefe Estadão Notícias – com as principais notícias e análises do dia – acaba de ganhar três novos reforços: as estreias dos podcasts Estadão na Copa, Legis-Ativo e Hyperlink.

Com o Estadão na Copa, o portal entra no clima da Copa de 2018 na Rússia, com um programa cheio de análises, histórias e curiosidades. Apresentado por Igor Muller, o podcast conta com os comentários do editor de Esportes, Robson Morelli, e do chefe de reportagem, Raphael Ramos. Além da cobertura das novidades do Mundial, o programa também vai trazer informações sobre os preparativos da seleção brasileira de futebol para o evento. O programa será publicado sempre às quintas-feiras.

Outro programa que estreou nesta semana é o Legis-Ativo, que funciona como uma extensão do blog de mesmo nome no Estadão. O podcast é feito pelos cientistas políticos Humberto Dantas e Vitor Oliveira, que apresentam, de forma direta e nada empolada, os principais temas da política nacional. “É um bate-papo entre dois cientistas políticos”, diz Dantas. “Queremos tornar a discussão sobre esse tema difícil mais gostosa e informal.” O podcast será publicado às segundas-feiras.

O terceiro reforço é o Hyperlink, podcast que analisa em profundidade grandes temas e tendências do universo da tecnologia. Apresentado pelo repórter do Link, Bruno Capelas, o programa tem os comentários da editora do Link, Claudia Tozetto, e a participação dos repórteres de tecnologia do Estadão. Publicado sempre na noite das quintas-feiras, o programa também traz análises sobre os principais fatos recentes do setor e prepara o ouvinte para as novidades das próximas semanas.

“A cultura de ouvir podcasts está começando a pegar no Brasil. As pessoas perceberam que funciona como um ‘Netflix’ de áudio”, diz Emanuel Bomfim, editor multimídia do Estadão. “Conforme os ouvintes criam o hábito e diversificamos os assuntos, a audiência só tende a crescer.”

Além do marco de audiência, medido pela ferramenta Libsyn, os podcasts do Estadão tem ganhado relevância no mercado. O Estadão Notícias, por exemplo, foi selecionado para figurar entre os podcasts disponíveis para as pessoas ouvirem por meio do serviço de streaming de música Spotify.