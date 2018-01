EUA indicia dono do site Kickass Torrents por violação de direitos autorais - Link - Estadão

Foto: Reuters Kim Dotcom fundou o site de downloads ilegais Megaupload em 2005. O serviço, no entanto, foi fechado em 2012 após o FBI condenar o site por violação de direitos autorais. Dotcom foi preso, mas, nesse meio tempo, faturou mais de US$ 42 milhões.

Kim Dotcom tem um vício curioso: ele ama banheiras de hidromassagem. Em seu Instagram, é possível achar quase uma dezena de fotos do fundador do Megaupload em banheiras desse tipo.

Foto: Reprodução Kim Dotcom sempre gostou de ostentar seus bens. Antes de perder quase tudo com o fim do Megaupload, Dotcom exibia quase diariamente seu iate ou sua mansão de US$ 30 milhões.

Foto: Reprodução Após se ver falido com o fim do Megaupload, Kim Dotcom resolveu apostar na carreira de político. No final de 2013, ele anunciou que ia se afastar do mundo da tecnologia para investir na carreira de político na Nova Zelândia — onde mora até hoje. A ideia, no entanto, acabou não tendo continuidade.

Foto: Reuters O nome verdadeiro do alemão Kim Dotcom é Kim Schmitz. Ele, no entanto, resolveu mudar seu sobrenome para Dotcom (ponto com, em inglês) para homenagear a internet.

Foto: Reprodução Dotcom também é um campeões no game Call of Duty: Modern Warfare 3. No ranking mundial do jogo, ele foi, durante anos, o líder com a maior pontuação.

Foto: Reprodução Dotcom tem duas estátuas de girafas em tamanho real em sua casa. Pois é.

Foto: Reprodução Além de amar banheiras de hidromassagem, Dotcom ama nadar de roupas. É muito comum ver fotos dele nadando completamente vestido.

Foto: Reuters Após o fim do Megaupload, Dotcom se fixou com a ideia de criar um novo site. É extremamente frequente ele anunciar um novo Megaupload, um novo Skype ou um novo Spotify.