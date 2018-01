Evento de colaboração para reparo de eletrônicos acontece sábado em SP - Link - Estadão

Fabio Piva/Red Bull Content Pool Café Reparo é um projeto que reúne quem sabe consertar eletrônicos com quem quer e precisa aprender

Numa comunidade pequena, quando uma pessoa precisa de ajuda para consertar algum objeto, ela recorre aos amigos, vizinhos e conhecidos. Mas nos grandes centros urbanos, essa dinâmica comunitária quase não existe mais. Por isso, iniciativas como a do Café Reparo — evento que acontece no próximo sábado, 2, no Festival Red Bull Basement — tentam estimular uma retomada dessa lógica de coletividade.

O Café Reparo se propõe a ser um espaço aberto para receber curiosos, amantes de tecnologia e pessoas com problemas diversos. A ideia do evento, que acontece das 11h às 20h do sábado, é unir quem sabe consertar objetos com quem tem interesse em aprender. Não é necessária inscrição, basta aparecer e conversar com os três monitores de plantão.

Pedro Belasco, empresário do setor de tecnologia e idealizador do projeto, explica que a iniciativa é livre, mas não é gratuita. O Café Reparo não funciona como uma assistência em que você deixa o produto e volta para buscar depois de algumas horas. “Nós trabalhamos com uma dinâmica educacional, o dono do objeto precisa estar disposto a aprender e a fazer essa troca com quem está ajudando”.

Qualquer pessoa pode contribuir, seja com ferramentas ou com conhecimento. “A nossa ideia é que não existe especialista. Precisamos de gente com ‘cabeça boa’, que saiba olhar para um equipamento e entender qual é o problema dele”, diz Belasco.

Histórico. A iniciativa nasceu em 2013, com reuniões informais entre amigos que se reuniam para conversar e arrumar aparelhos domésticos. Em 2014, o grupo conseguiu verba do Edital Redes e Rua da Prefeitura de São Paulo e conseguiu estruturar eventos abertos ao longo do ano no Centro Cultural São Paulo.

Em 2015, o Café Reparo foi convidado a levar a sua estrutura para dentro do Festival Red Bull Basement, do qual fez parte também em 2016. O Festival, que realiza a sua terceira edição em 2017, é um evento de produção, pesquisa e difusão de projetos que exploram formas colaborativas de experimentação com mídias digitais. Participam programadores, hackers, desenvolvedores de software e pessoas que pensam sobre tecnologia.

Café Reparo

Festival Red Bull Basement

Praça da Bandeira, 137 - Centro, São Paulo

Das 11h às 20h