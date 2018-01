Evernote lança nova versão de aplicativo para iPhone e iPad - Link - Estadão

O aplicativo de anotações Evernote anunciou nesta terça-feira, 17, uma nova versão de seu aplicativo para iPhone e iPad. Chamada de Evernote 8.0, a atualização conta com um design simplificado e mais intuitivo, permitindo que usuários trafeguem pelas ferramentas do serviço de um jeito mais rápido e fácil.

Para isso, o Evernote foi repensado quase que inteiramente: a home do app foi removida e acesso à lista de notas foi simplificada — agora, as notas são organizadas de acordo com as atualizações. O acesso aos cadernos também foi facilitado. Para entrar ou sair dos cadernos, basta clicar no selecionador de caderno acima de qualquer lista de notas.

Além disso, para criar notas, basta clicar em um sinal de "+" na primeira página do aplicativo. Para notas de áudio e capturar imagens, só é preciso pressionar o botão "+" por alguns segundos.

Trabalho. Para quem usa o Evernote Business, algumas alterações também surgiram com a nova versão do app. Agora, há uma divisão mais clara entre as anotações pessoais e de negócios, para evitar que elas se misturem. Para trocar as contas, entre pessoal e de negócios, basta pressionar a aba "Conta" por alguns segundos.

A nova atualização para as duas versões do aplicativo de notas já está disponível na loja de aplicativos da Apple, a App Store.