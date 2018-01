Explore a Estação Espacial Internacional pelo Google Street View - Link - Estadão

Google Imagens foram captadas ao longo de seis meses pelo astronauta Thomas Pesquet

O Google anunciou nesta quinta-feira, 20, o lançamento de uma nova "área" no Google Street View, sua plataforma de visualização de ruas e paisagens: a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Em um site especial, presente no Google Maps, é possível navegar pela espaçonave em suas diferentes partes e descobrir como é a vida a bordo de um veículo fora da Terra.

As imagens foram captadas pelo astronauta Thomas Pesquet, da Agência Espacial Europeia, que passou seis meses – entre janeiro e junho de 2017 – a bordo da ISS. Nelas, é possível ver áreas da ISS como a cúpula de observação, compartimentos específicos e até mesmo a mesa onde seis astronautas conseguem jantar todos os dias.

Google Ferramenta tem também explicações sobre o cotidiano dos astronautas na ISS

Pela primeira vez, o Google não usou seu método tradicional de captação de imagens para o Street View, com câmeras capazes de fotografar em 360 graus. O Google teve de trabalhar, junto à NASA, em um método capaz de transformar fotografias "convencionais", tiradas por Pesquet no espaço, em um modelo de imagens panorâmicas de 360 graus.

"Olhar para a Terra de cima me fez pensar sobre o meu próprio mundo de um jeito um pouco diferente, e espero que a ISS no Street View mude sua visão do mundo também", disse Pesquet, em um texto publicado junto com o lançamento das imagens.