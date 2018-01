Facebook agora permite uso de GIFs em comentários - Link - Estadão

Facebook está testando recurso que vai permitir que usuários criem perfis privados, diz site norte-americano.

A rede social Facebook começou a permitir, nesta quinta-feira, 15, que os usuários utilizem imagens no formato GIF em comentários publicados no site. Para utilizar o novo recurso, que está disponível para a versão web e aplicativos para iPhone e Android, basta que os usuários entrem no campo de comentário e pesquisem um GIF.

O novo recurso foi adicionado à rede social agora por ocasião do aniversário de 30 anos do formato GIF. Ele foi criado em 1987 e se tornou um dos principais formatos de imagem usados no início da web. Mais recentemente, ele se tornou popular por ser uma forma simples de criar pequenas animações com o uso de fotos, gerando os populares memes.

De acordo com o Facebook, os usuários do aplicativo de mensagens instantâneas Messenger enviaram cerca de 13 bilhões de GIFs no último ano -- o recurso foi lançado nesse serviço em 2015. Só no ano passado, o envio de GIFs no Messenger triplicou. No dia 1º de janeiro de 2017, em que comemoramos o Ano Novo, foram enviados mais de 400 milhões de GIFs, estabelecendo um recorde na rede social.​