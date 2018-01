Facebook ativa check-in de segurança na Bélgica após ataques - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

O Facebook ativou na Bélgica o check-in de segurança (Safety Check, em inglês), durante a manhã desta terça-feira, 22. O recurso foi acionado após os ataques terroristas praticados pelo Estado Islâmico no país e que mataram 34 pessoas. Por meio do check-in de segurança da rede social, usuários da região podem informar aos amigos que estão seguros.

Segundo o Facebook, o recurso começou a aparecer para os habitantes da região de Bruxelas, capital do país europeu e que sofreu o ataque terrorista na manhã desta terça-feira. Para marcar que está seguro, basta marcar como “seguro” na página do check-in de segurança e divulgar para os amigos.

A rede social serve como uma importante aliada neste momento, já que os meios de comunicação da Bélgica sofreram um colapso após os ataques no Aeroporto Internacional de Zaventem e na estação de metrô Maelbeek.

História. Infelizmente, o Safety Check está sendo muito utilizado nos últimos tempos, em vários pontos do globo. Em Paris, nos atentados de 2015, o recurso da rede social de Mark Zuckerberg foi essencial para a comunicação entre os habitantes.

Já no Brasil, o check-in de segurança foi ativado pela primeira vez no País no começo de março, quando enchentes atingiram a Grande São Paulo e o interior paulista.