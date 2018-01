Facebook cria recurso para ajudar vítimas de desastres - Link - Estadão

Reuters O Facebook lançou um complemento ao 'Safety Check', que permite aos usuários assegurar a outros que estão fora de risco

O Facebook pretende introduzir nesta quarta-feira, 8, um novo recurso para facilitar que pessoas afetadas por desastres se encontrem para fornecer e receber ajuda. Com o nome de "Community Help", a plataforma será ativada após desastres naturais e acidentes graves, como parte do "Safety Check", recurso do Facebook que permite aos usuários assegurar a outros que estão fora de risco.

A nova plataforma irá permitir que pessoas próximas uma das outras possam oferecer abrigo após um incêndio florestal, procurar comida depois de um terremoto e atender outras necessidades imediatas de forma organizada. "Vai ajudar a encontrar mais facilmente as pessoas que estão tentando ajudar aqueles que precisam dentro da comunidade", disse Preethi Chetan, designer de produto do Facebook.

O Community Help, criado em parceria com entidades de ajuda de emergência, como a Cruz Vermelha, deve ser usado primeiro para as catástrofes naturais e indicentes com incêndios. Fuzilamentos em massa ou bombardeios deverá entrar em uma segunda fase da implementação da plataforma de ajuda.

Inicialmente, o recurso ficará disponível apenas para usuários da rede social nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Índia, Nova Zelândia e Arábia Saudita. O Facebook disse, porém, que pretende expandir para outros países e outros tipos de incidentes após o teste.

Histórico. Com 1,9 bilhão de usuários mensais até dezembro do ano passado, o Facebook, lançou o Safety Check em 2014, mas a verificação da função falhou em certas ocasiões. No ano passado, após um atentado suicida no Paquistão, usuários até de Nova Iorque receberam notificações perguntando se estavam a salvo. Outros disseram que estavam alarmados por mensagens de texto vagas para telefones móveis que perguntavam: "Você foi afetado pela explosão?"

A verificação de segurança foi usada pela primeira vez nos Estados Unidos em junho após um atirador massacrar quase 50 pessoas em uma boate em Orlando. Já no Brasil, o "Safety Check" foi ativado pela primeira vez em março de 2016, devido a fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos em São Paulo.