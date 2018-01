Facebook lança aplicativo de vídeos para Android TV - Link - Estadão

Facebook Facebook poderá ser acessado a partir da televisão

Sem nenhum grande anúncio, o aplicativo do Facebook naPlay Store foi atualizado para funcionar também na Android TV. No entanto, não se anime se achar que vai poder usar a tela grande da televisão para ver fotos dos amigos e distribuir curtidas na rede social: o novo app do Facebook irá apenas exibir vídeos postados por pessoas de sua rede de amigos e por páginas curtidas, como se fosse um YouTube baseado na rede.

Para usar a rede social na Android TV, não foi criada um novo aplicativo ou um novo tipo de recurso. Qualquer pessoa com uma TV com o programa do Google só precisa acessar a Play Store e baixar o app do Facebook. Em seguida, deve acessar uma página específica para o recurso, entrar em sua conta por meio do celular ou do computador para resgatar um código para Android TV e, por fim, digitar o tal número na tela da televisão.

Quando estiver conectado, o aplicativo do Facebook irá mostrar uma série de categorias: a Sugeridos, que mostra vídeos compartilhados por amigos e outros conteúdos indicados pela rede; o Ao Vivo, com "lives" que estão acontecendo naquele momento; a página de Games, que mostram vídeos com transmissões de jogos e, por fim, o "Your Vídeos", que mostram conteúdos em vídeos que você mesmo publicou na rede social.

Apesar de inusitada, a atualização do aplicativo para Android TV faz sentido, uma vez que o Facebook está prestes a lançar um serviço de conteúdos originais.