Facebook lança botão nas cores do arco-íris para celebrar orgulho LGBTQ - Link - Estadão

Facebook Rede social Facebook ganhou novos filtros

Após encher a vida das pessoas com as flores roxas de "Gratidão", o Facebook anunciou nesta terça-feira, 6, que está preparando uma série de recursos para aderir às celebrações do mês do orgulho LGBT. Com isso, a empresa pretende inserir novo botão de reação — o arco-íris —, além de permitir que usuários usem filtros em fotos.

De acordo com a rede social, o botão temático será chamado de "Orgulho", representando uma bandeira com as cores do arco-íris. A nova reação, segundo relatos, já começou a aparecer para alguns usuários do Facebook nos Estados Unidos, que estão inserindo esta nova reação em posts e comentários.

Facebook Facebook ganhou filtros de arco-íris

Já para as fotos de perfil, a rede social passará a permitir que usuários coloquem um laço colorido temporário, permitindo que todas pessoas celebrem o mês do orgulho LGBT. Filtros coloridos para a câmera do Facebook — assim como para o Messenger e para o app do Instagram — também serão lançados.

A empresa ainda não divulgou quando as novidades ficarão disponíveis para todos os usuários, mas a previsão de que pessoas de todo mundo recebem os recursos ainda nos próximos dias.

"Temos orgulho de apoiar a comunidade LGBTQ, e, ainda que haja muito trabalho a ser feito. Estamos ansiosos para sermos parceiros ativos de agora em diante", escreveu o diretor de marketing de crescimento do Facebook, Alex Schultz, por meio de um post oficial da rede social.