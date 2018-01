Facebook lança ferramenta de prevenção de suicídios - Link - Estadão

Leia mais

Com mais de 1,65 bilhão de usuários em todo o mundo, o Facebook anunciou ontem que vai adotar uma nova ferramenta que vai tentar prevenir que usuários da rede social cometam suicídio. Com os novos recursos, usuários da rede poderão sinalizar para a empresa quando um amigo publicar mensagens relacionadas a suicídio. As postagens serão revisadas por uma equipe da rede social, que entrará em contato com o usuário que está em risco, em uma tentativa de impedir a ação.

O anúncio, de acordo com o jornal The New York Times, coincide com um pico no número de suicídios registrados nos Estados Unidos, que alcançou recentemente a maior alta em 30 anos. Cerca de 72% dos americanos utilizam a rede social, o que sinaliza que a nova ferramenta pode ter impacto significativo na redução do número de casos. Contudo, o novo recurso levanta questões acerca da privacidade dos usuários, que poderão ter suas publicações revisadas pelo site.

Entre as preocupações está a de que o Facebook volte a usar dados dos usuários em estudos relacionados ao comportamento das pessoas na rede. Em outubro de 2014, a empresa enfrentou um escândalo após pesquisadores usarem o feed de notícias do site para manipular emoções dos usuários. Recentemente, o Facebook também passou a enfrentar acusações de que estaria influenciando politicamente seus usuários.

“A empresa realmente está andando sobre uma linha tênue”, disse Jennifer Stuber, professora da Universidade de Washington e diretora da organização de prevenção ao suicídio Forefront, ao jornal norte-americano. “Eles podem ser percebidos como um ‘Big Brother’, porque as pessoas não estão esperando que o Facebook monitore suas postagens.”

Para usar o novo recurso, o usuário deve abrir o menu de opções para a postagem – o mesmo que inclui a opção de denunciar conteúdos ofensivos. O usuário pode sinalizar mensagens relacionadas a suicídio. A equipe de comunidade do Facebook vai revisar o conteúdo, depois de receber treinamento específico sobre o tema. O recurso só está disponível nos EUA.

O usuário que avisar a rede social receberá a sugestão de entrar em contato com o amigo ou com pessoa próxima que possa ajudá-la. A equipe também vai fornecer materiais informativos sobre o tema, que poderão ser acessados online. A rede social pretende ainda enviar materiais para os usuários que mostrem tendências suicidas, caso a equipe considere que a postagem foi um pedido de ajuda.