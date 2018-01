Facebook lança plataforma de esportes em tempo real - Link - Estadão

Divulgação

O Facebook está entrando no cenário de esportes com uma nova plataforma chamada Facebook Sports Stadium. De acordo com a empresa, o serviço deve estrear nas próximas semanas e vai fornecer atualizações de partidas em tempo real, mensagens populares de fãs, estatísticas e comentários de especialistas.

O novo serviço parece ser um esforço para invadir o território do Twitter, que tem como um de seus pilares o acompanhamento de grandes eventos ao vivo.

Por enquanto, o Facebook Sports Stadium vai acompanhar apenas jogos de futebol americano e está disponível apenas para iOS nos Estados Unidos. A ideia da empresa é testar o poder de fogo do aplicativo no próximo dia 7 de fevereiro, quando acontece o Super Bowl, final do campeonato norte-americano de futebol americano.

“Com 650 milhões de fãs de esportes, o Facebook é o maior estádio do mundo”, escreveu Steve Kafka, gerente de produto do Facebook, em uma publicação no blog oficial da empresa. Segundo Kafka, outros esportes, como basquete e futebol, devem ser adicionados à plataforma nos próximos meses.

De acordo com a assessoria do Facebook no Brasil, não há previsão do serviço chegar ao País, nem uma definição se ele terá seu nome traduzido para o português.

