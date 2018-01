Facebook lança rede social para empresas - Link - Estadão

Reuters Facebook lançou nova plataforma para empresas

O Facebook lançou uma versão empresarial de seu aplicativo móvel e site nesta segunda-feira, 10, marcando uma primeira incursão da empresa de redes sociais na altamente competitiva área de softwares corporativos. A plataforma, chamada de Workplace, lembra muito a rede social tradicional. A diferença, porém, é que tudo é voltado para a empresa: comunicação por mensagens com outros colegas, um eed de notícias voltado para comunicação interna e, até mesmo, ferramento de vídeo ao vivo para apresentações de executivos.

O produto passou por testes por mais de um ano e está disponível agora para todas as empresas. Ele foi projetado para comunicação e colaboração nos escritórios, colocando o Facebook em competição direta com a startup Slack, que vem crescendo rapidamente.

A rede é um produto por assinatura - diferente do Facebook, focado em anúncios - com as empresas pagando entre US$ 1 e US$ 3 por usuário. O plano empresarial mais barato da Slack custa cerca de US$ 7 por usuário.

O Workplace é o mais recente movimento do Facebook para enfrentar os concorrentes em todas áreas das redes sociais e comunicações móveis. Nos últimos meses, o Facebook também desenvolveu produtos para desafiar o crescente aplicativo de compartilhamento de fotos Snapchat.

Divulgação O design e a interface da nova rede social do Facebook

A empresa, porém, terá que superar o fato de que o Facebook não é, realmente, uma ferramenta de trabalho e muitas vezes ainda é visto como uma distração em escritórios. Para combater isso, o Workplace não exige que as pessoas façam login com suas contas pessoais e o feed de notícias ficará restrito aos anúncios da empresa, memorandos e mensagens de comunicação.

"Queremos substituir várias velhas tecnologias como e-mails internos, boletins", disse o diretor global do Facebook Workplace, Julien Codorniou. "Estas são coisas que as pessoas querem se livrar."

Apesar do Workplace focar em mercados como Estados Unidos e Reino Unido, o Facebook para empresas também ficará em foco nos mercados emergentes, como Áfric e Ásia, onde alguns funcionários se baseiam, principalmente, em telefones celulares.

De acordo com o Facebook, mais de 1 mil empresas se inscreveram — a Índia, por enquanto, é o lugar com o maior número de procuras.