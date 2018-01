Facebook lança versão mais leve do Messenger no Brasil - Link - Estadão

Facebook Facebook lança versão Lite do Messenger no Brasil.

Leia mais É possível viver sem as maiores empresas de tecnologia?

O Facebook lançou no País o Messenger Lite, uma versão mais leve do aplicativo de mensagens instentâneas. O novo serviço mantém as principais funções, só que reduzidas, para permitir navegação em áreas de conexão mais lenta e em celulares menos potentes que rodam o sistema operacional Android.

O Messenger Lite permite envio de mensagens de texto, fotos, links, emojis, stickers e também possibilita visualizar contatos online. No entanto, mensagens de voz, vídeo e pagamentos não são possíveis na versão. A redução de recursos permite que o aplicativo tenha apenas 10 MB de tamanho, o que deixa a instalação mais fácil e rápida em smartphones mais básicos.

Mercado. O Facebook Messenger já possui 1,2 bilhão de usuários ao redor do mundo, e está saturado nos mercados ocidentais, principalmente na América do Norte e na Europa, por isso, o lançamento do Lite surge como uma estratégia para o Facebook se expandir nos países em desenvolvimento. A versão simplificada do Messenger, por exemplo, foi lançada em outubro de 2016 inicialmente no Quênia, Tunísia, Malásia, Sri Lanka e Venezuela.