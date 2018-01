Facebook Messenger chega a 900 milhões de usuários - Link - Estadão

REUTERS

O aplicativo de mensagens instantâneas Facebook Messenger atingiu a marca de 900 milhões de usuários nesta quinta-feira, 7. A informação foi divulgada por David Marcus, diretor do Facebook Messenger, por meio de sua página oficial no Facebook. Além disso, o executivo afirmou que mais de 1 bilhão de mensagens são trocadas todo mês entre usuários e empresas.

Leia também:

Snapchat fica mais parecido com WhatsApp e Messenger

Facebook compra criadora de aplicativo Masquerade

Os números divulgados pelo Facebook são animadores para a empresa, que pretende transformar o Messenger em um sistema único de troca de mensagens. A ideia é que, com ele, as pessoas possam fazer reservas em restaurantes, contratar serviços e até mesmo fazer compras em lojas online.

Em janeiro deste ano, o Messenger tinha 800 milhões de usuários. Ou seja: houve um crescimento de quase 12% em apenas três meses.

Além dos dados apresentados, David Marcus também anunciou um recurso parecido com o do Snapchat: o Messenger Codes. Com ele, será possível adicionar outros usuários no círculo de conversas do aplicativo apenas com a apresentação do código pessoal — que é parecido com um QR Code e idêntico ao SnapCode, do Snapchat.

Ainda não há informações de quando o recurso chegará para os usuários do Facebook Messenger.