Facebook muda feed de notícias para priorizar amigos e família - Link - Estadão

O Facebook anunciou nesta quarta-feira, 29, que vai alterar a forma como os usuários veem as publicações no feed de notícias. Segundo a companhia, a partir de agora o algoritmo da rede social dará prioridade para conteúdos postados por amigos e familiares em vez de publicações feitas por marcas e páginas oficiais de empresas.

“Quando lançamos o feed de notícias em 2006, era difícil imaginar o desafio que encaramos hoje em dia: muito mais informação do que qualquer pessoa é capaz de acompanhar”, disse o vice-presidente do Facebook, Adam Mosseri, por meio de post no blog oficial da rede social. Um ordenamento ruim de publicações, segundo Mosseri, faz com que "as pessoas não se envolvam e fiquem insatisfeitas."

Para tentar reorganizar o feed de notícias com tamanho número de informações, a empresa levará em conta os chamados "valores do feed". Além de priorizar familiares, a plataforma deverá equilibrar conteúdos que deixem as pessoas informadas e entretidas. “Se você pudesse olhar milhares de histórias diariamente e escolher as dez mais importantes, quais seriam? A resposta deveria ser seu feed de notícias", afirma Mosseri. "É algo subjetivo, pessoal e único — e define o espírito do que esperamos alcançar."

De acordo com o Facebook, a novidade começará a ser implementada nas próximas semanas de maneira gradual para todos os usuários da rede social em todo o mundo.