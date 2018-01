Facebook pode permitir envio de vídeos efêmeros via computador - Link - Estadão

Facebook Facebook testa upload de vídeos e fotos de Stories em desktop

A rede social Facebook está testando formas de deixar a função Stories, que permite gravar vídeos que desaparecem em 24 horas, disponível também para quem só acessa o site no computador. Segundo o site de tecnologia TechCrunch, em breve os usuários poderão publicar fotos e vídeos feitos na hora, com o auxílio da webcam. A empresa não informou quando a nova funcionalidade estará disponível para todos os usuários.

O teste é mais uma tentativa do Facebook de popularizar o Stories dentro da sua principal rede social. Desde o lançamento, em março do ano passado, a empresa tem testado diferentes formas para incentivar o uso por meio dos seus usuários. originalmente, a função Stories foi inventada pelo aplicativo Snapchat, mas posteriormente adicionada por outros serviços, como o Instagram e o próprio Facebook.

No fim de 2016, a empresa permitiu que seus usuários cruzassem as histórias publicadas no Stories do Instagram e do Facebook. A última mudança foi a unificação do Messenger Day e o Facebook Stories, dois recursos para fazer a mesma atividade na plataforma.