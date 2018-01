Facebook revela erro em métricas de audiência do Instant Articles - Link - Estadão

O Facebook revelou nesta sexta-feira, 16, que errou mais uma vez na contagem de audiência de conteúdos publicados na rede social. Dessa vez, a empresa liderada por Mark Zuckerberg informou que as métricas para artigos publicados por meio do Instant Articles divulgadas para algumas empresas jornalísticas estavam erradas. De acordo com a consultoria comScore, os números afetados correspondem à audiência proveniente de acessos por meio do iPhone e no período entre 20 de setembro e 30 de novembro -- o tráfego de aparelhos Android e tablets não foram afetados.

As empresas que publicam por meio do Instant Articles são remuneradas pelo Facebook de acordo com a audiência das postagens. A empresa, porém, nega que o erro tenha afetado a receita paga às empresas no período. "Nós corrigimos o problema e estamos trabalhando com a comScore para produzir estimativas atualizadas para o período afetado, que serão entregues aos parceiros afetados", disse a empresa, por meio de comunicado. "Nós entramos em contato com todos os publishers afetados."

De acordo com o jornal norte-americano The Wall Street Journal, é a quarta vez que o Facebook revela erros em métricas na rede social. A rede social ainda não permite que empresas de métricas de terceiros monitorem a audiência dentro do site, mas vem sofrendo pressão cada vez maior para permitir isso. Entre os sites afetados pelo erro nas métricas de audiência do Instant Articles estão The Washington Post, BuzzFeed e Variety. O Facebook não revelou, até o momento, se veículos de comunicação brasileiros foram afetados pela falha.

O Instant Articles, desenvolvido pelo Facebook, chegou ao Brasil em dezembro de 2015. Por meio do recurso, que tem o Estado entre os parceiros, sites de notícias publicam notícias diretamente por meio da plataforma; as notícias são carregadas mais rapidamente e em um formato desenvolvido especificamente para dispositivos móveis.